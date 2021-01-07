Libya ordusundan flaş Hafter açıklaması: Hafter'e güvenimiz kalmadı

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milislerinin ateşkesi ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesini öngören 5 5 Ortak Askeri Komite anlaşmasının şartlarını yerine getirme taahhüdüne olan güvenimiz sarsıldı." dedi.



Anlaşmanın uygulanmasını ve halkın acılarına son verilmesini istediklerini aktaran Dırah, "Karşı taraf (Hafter milisleri) paralı askerleri geri çekmediği ve anlaşmanın şartlarını uygulamadığı için üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Ortak Askeri Komite, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.



Libya krizinin çözümü için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yürütülen diyalog görüşmeleri kapsamında tarafları temsilen 5 5 Ortak Askeri Komite kurulmuş ve 23 Ekim 2020'de Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.



Ateşkes anlaşması, Libya'daki tüm yabancı paralı savaşçıların üç ay içinde ülkeden ayrılmasını, temas hatlarındaki mayınların temizlenmesini ve Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılmasını da içeriyor.