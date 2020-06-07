MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya Ordusu, Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi
GeriDünya Libya Ordusu, Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 01:55,Son Güncelleme:

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya Ordusu, Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi
Abone Olgoogle-news

Libya Ordusunun Sirte kentine düzenlediği hava saldırısında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı 10 milis öldürüldü.

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte'ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle