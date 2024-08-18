Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden birinin kaçırılması nedeniyle işlemlerini askıya aldı

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Bankadan yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in bu sabah evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı ve bazı yetkililerin tehdit edildiği belirtildi.

Kaçırılma ve tehdit eyleminin kınandığı ve reddedildiği ifade edilen açıklamada, kaçırılan yöneticinin serbest bırakılarak, işine dönünceye dek Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Libya Merkez Bankası, açıklamasında Bilgi Teknolojileri Müdürü Muslim'in kaçırılma sebebi ve arka planına dair bilgi verilmezken, olayın Temsilciler Meclisinin, "Libya Merkez Bankası'nın birtakım kişilerce ele geçirilme girişimlerinin" reddedildiği açıklaması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Temsilciler Meclisinin açıklamasında, "bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.