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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Libya medyası, Kaniyat milislerinin lideri Muhammed el-Kani'nin öldürüldüğünü duyurdu

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Libya medyası, Kaniyat milislerinin lideri Muhammed el-Kani'nin öldürüldüğünü duyurdu

Libya medyası, Terhune kentindeki sivillere yönelik katliamdan sorumlu tutulan Kaniyat milislerinin lideri Muhammed el-Kani'nin öldürüldüğünü bildirdi.


Libya medya organlarının aktardığı bilgiye göre, hükümet güçleri tarafından aranan Kani, Bingazi'nin Buatni bölgesinde öldürüldü.
Febrayer televizyon kanalı, Kani'nin Halife Hafter milislerince öldürüldüğünü iddia ederken, ayrıntılı bilgiye yer vermedi.

Gazeteci Mahmud el-Misrati ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kani'nin Bingazi'deki evine düzenlenen baskına direnirken öldürüldüğünü aktardı.

TERHUNE’DEKİ TOPLU MEZARLARDAN SORUMLU TUTULAN KANİ MİLİSLERİ VE KABİLESİ

Libyalılar Terhune’de işlenen insanlık dışı vahşetin sorumlusunun Kani milisleri olduğunu ifade ediyor. Bu milisler, Terhune kentindeki Kani kabilesi üyeleri ve dışarıdan kendilerine katılan silahlı çetelerden oluşuyor.

Terhune kentindeki çok sayıda toplu mezarın da sorumlusu Kaniyat milisleri ve örgütün lideri Muhammed el-Kani, 25 Kasım 2020'de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıdaki toplu mezarda 110'un üzerinde cesede ulaşmıştı.

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