Libya İçişleri Bakanı Biden’dan destek istedi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Türkiye’nin de destek verdiği meşru hükümetin Libya’nın batısında militanlar ve insan kaçakçılarına karşı büyük bir operasyon başlatacağını söyleyen Fethi Başağa, ABD’den de destek beklediklerini söyledi. Türkiye’nin destek sözü verdiğini belirten İçişleri Bakanı Fethi Başağa, “ABD’nin, Libya’ya sızmış terör unsurlarının temizlenmesi için bize destek vermesini umuyoruz” diye konuştu. Ekim ayında taraflar ateşkes konusunda anlaşmış, bu da yabancı güçlerin çekilmesini öngören siyasi bir çözümü gündeme getirmişti. Başağa, yabancı güçlerin çekilmesinin aşamalı olacağını belirterek Rus paralı askerlerin çekilmesi halinde iş yapmaya hazır olduklarını Moskova’ya ilettiklerini söyledi. Rusya, Libya’da ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

Öte yandan BM, Libya’daki ateşkesin sağlanması için gözlemciler göndermeyi planladığını duyurdu. BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, “ateşkesin uygulanması sürecinin hızlandırılması, ülkenin sahil kesimindeki Sirte-Ebu Gureyn yolunun açılması ve acilen tüm yabancı ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi” çağrısında bulunuldu. Açıklamada, gözlemcilerin 5+5 Ortak Askeri Komite’ye katılacağı bilgisine yer verildi.