MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLibya İçişleri Bakanı Başağa görevine dönüyor
GeriDünya Libya İçişleri Bakanı Başağa görevine dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Libya, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 22:01 | Son Güncelleme:

Libya İçişleri Bakanı Başağa görevine dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya İçişleri Bakanı Başağa görevine dönüyor
Abone Olgoogle-news

Libya’da görevden uzaklaştırılan İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın, hakkında açılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından tekrar görevine döneceği bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı ve ‘tedbir amaçlı’ uzaklaştırıldığı görevine tekrar geri dönmesi kararının verildiği belirtildi. Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

NELER OLMUŞTU?

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 28 Ağustos’ta 'tedbir amaçlı' görevden uzaklaştırılmış ve hakkında Başkanlık Konseyi kapsamında idari soruşturma açılacağı açıklanmıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle