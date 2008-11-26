Libya, Gazze ablukasını delecek

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kuşatma altındaki Gazze'ye ilk kez bir Arap ülkesinden 3 bin ton insani yardım yüklü gemi, deniz yoluyla ablukayı delmek üzere yola çıktı. Libya'dan yola çıkan gemi, İsrail ablukasını yarabilirse, Gazze'ye ulaşabilen 4. gemi olacak.

Gazze'deki Halk Kuşatmayı Kırma Komitesi Başkanı bağımsız milletvekili Cemal El Hudari, geminin bugün yola koyulduğunu belirtirken, Libyalı yetkililerin kendisine yardımın Dışişleri Bakanlığının organizasyonu çerçevesinde Libya hükümetince gönderildiğini bildirdiklerini söyledi. Hudari, geminin başarılı olması durumunda, bunu diğerlerinin izleyeceğini söyledi.



Geminin 6 gün sürecek bir yolculuktan sonra 3 Aralıkta Gazze'de olması bekleniyor.



Libyalı yetkililere teşekkürlerini ileten Cemal El Hudari ise diğer Arap ülkelerini de aynı şekilde harekete geçmeye çağırdı.



İlk kez bir Arap ülkesinden, resmen ve kuşatmayı kırmak üzere denizden yardım gönderiliyor. Yardımı gönderen Libya ile İsrail'in diplomatik ilişkileri bulunmuyor.



Daha önce, ilki Ağustosta olmak üzere, merkezi ABD'de bulunan Gazze'ye Özgürlük Hareketi tarafından, iki seferle 3 gemi, aksi yöndeki tüm uyarılara rağmen, İsrail donanmasının herhangi bir engellemesi olmadan Gazze sularına ve limanına giriş yapmıştı.



Hamas'ın yönetimi fiilen ele geçirdiği 2007 Haziranından bu yana ağır bir kuşatma altında bulunan Gazze Şeridi'ne, son 22 günde tüm geçiş noktaları kapalı tutuldu.



İsrail, önceki gün, Hamas'ın ateşkesi muhafaza edeceklerine ilişkin açıklamasından sonra, Kerem Şalom geçişini açmış, bir miktar insani yardım malzemesinin geçişine imkan tanımıştı. Bu sırada, akaryakıt darboğazı nedeniyle üretimi durduran elektrik santralında kullanılmak üzere fuel oil sevkiyatı da yapılmıştı.



Kerem Şalom geçişinin açılmasından bir süre sonra militanların İsrail tarafına yeniden roket atması üzerine, Savunma Bakanı Ehud Barak'ın talimatıyla Gazze Şeridi yeniden yardımlara kapalı hale getirildi.



Öte yandan, Filistin basınına göre, Şam'da yerleşik bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, Arap ülkelerinden abluka altındaki Filistin halkına destek için daha etkin adımlar atmasını istedi. Meşal, "Gazze'de olan bitenler, Arap ve Müslüman ülkelerle uluslararası toplumun ayıbıdır" diye konuştu.



YABANCI BASINA YASAK DA SÜRÜYOR



Öte yandan, 3 haftadan fazla süredir, ilk kez bu kadar uzun vadeli olmak üzere, Gazze Şeridi'ni yabancı basın mensuplarına kapatan İsrail'in Erez geçişini kapatma uygulaması devam ediyor.



Yabancı Basın Derneğinin koordinatörlüğünde, uluslararası ajans ve gazete yöneticilerinin imzalarıyla İsrail Başbakanı Ehud Olmert'e protesto yazısı gönderildi. Dernek bunun ardından İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.



Dernek Başkanı Steven Gutkin, dün itibarıyla Yüksek Mahkemenin Gazze'nin yeniden basına açılmasını isteyen başvuruya hükümetin cevap vermesi için 15 gün süre tanıdığını bildirdi. Yabancı Basın Derneğinin avukatları, konunun mahkemede bir an önce görüşülmesi yönünde çalışıyor.



Bu arada, Erez'in daha önce açılabileceği yolunda sinyaller alındığı da belirtildi. Bugün Gazze Şeridi'ne giriş kapısı Erez'in açılmasını bekleyen Yabancı Basın Derneği, bunun gerçekleşmemesi üzerine, daha neler yapılabileceği konusunda üyelerinin görüşlerine başvuruyor.