Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi CNNTÜRK'te açıklamalarda bulundu

LİBYA’DA HAFTER İLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI. AN İTİBARİ İLE LİBYA’DAKİ SON GELİŞME NELERDİR?

Kablavi: Evet Hafter ile tüm müzakereler askıya alındı. Halife Hafter ve milisleri ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ve sivillerin yaşadığı mahalleleri, binaları bombalamaya devam ediyor. En son önceki gün Hafter güçleri, Trablus limanını bombardımana tuttu. Tüm buna rağmen Haftar'ın milisleri anlaşmaları ihlal ediyor.



Şu ana kadar uluslararası toplumdan, BM misyonundan ve Berlin konferansına katılan ülkelerden ateşkes ihlallerine sağlam ve kararlı bir tavır gösterilmedi. Şunu da eklemeliyim, masum sivilleri katleden bu katliama destek verenler bedelini ödeyecek.

TÜRKİYE’NİN LİBYA’YA EĞİTİM VE KOORDİNASYAN AMAÇLI ASKER YOLLAMASI LİBYA HÜKÜMETİNE NASIL AVANTAJLAR SAĞLADI?

Kablavi: Libya hükümeti ile Türk hükümeti arasında üzerinde mutabık kalınan şey, şüphesiz, özellikle Libya’da güvenlik ve askeri alanla hem dengelendi, hem de güçlendi. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haftar'ın ateşkesi ihlal etmeye devam etmesi halinde Libya hükümetini, tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletene kadar destekleyeceğini ilan etti.



Türkiye ile birlikte Libya hükümeti arasında yürüten anlaşma ile Libya’da meşru hükümetin bölgede kontrolü ele alacağı inancındayız. Bunun yanı sıra Türkiye ile birlikte sivillerin korunması, terörizm ve organize suçla mücadele edebiliriz.



Türk hükümeti, uluslararası alanda tanınmış mutabakat hükümeti ordusuna lojistik gücü desteğini sürdürecektir. Bu konuda Türkiye’ye teşekkür ederiz. Türkiye bizim stratejik müttefikimizdir. Hafter saldırılara bu şekilde devam ederse, önümüzdeki günlerde Türkiye ile çalışmalarımız sahada daha da yoğunlaşacak.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ İLE HAFTER GÜÇLERİ MASAYA OTURACAK MI? BU KONUDA BİR UMUT VAR MI?

Kablavi: öncelikle Hafter güçleri ateşkes çağrılarına uymalı. Bizim amacımız ülkede sivillerin güvenliğini sağlayabilmektir. Libyalılar’ın mermi ve bombaların altında yaşamasını istemiyoruz. Dün Cezayir de Türkiye gibi Ulusal Mutabakat hükümetine desteğini açıkça ifade etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Trablus’a geldi. Ulusal Mutabakat’a olan desteğini ve Trablus’un kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Libyalılara karşı yasal ve ahlaki sorumluluklar göz önüne alındığında can kaybından kaçınmak için ülkede askeri değil siyasi bir çözüm istiyoruz. Hafter sivilleri öldürmeye yönelik saldırılarına devam ederse kesinlikle masaya oturma gibi bir durum söz konusu olamaz. Hafter’in tutumu bu şekilde olursa gerekli cevap verilir. Sonuç olarak Hafter'in Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamayı ve Berlin Konferansı kararlarını kabul etmedi. Böyle bir ismin siyasi bir ortak olmayız, olmayacağız.

TÜRKİYE’DEN YENİ BİR ASKER TALEBİ SÖZ KONUSU MU?

Kablavi: Gerek duyulursa müttefikimiz Türkiye’den askeri ve lojistik desteğe ihtiyaç duyarız.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN FRANSA, YUNANİSTAN HATTA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ HAFTER'İ DESTEKLİYOR. BU KONUDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR?

Kablavi: Fransa'nın Libya'ya yönelik tutumu, tam bir iki yüzlü ve tutarsız bir tavırdır. Bu ülkelere mesajımız birçok kez tekrarlandı ... İçişleri Bakanımız ve Fransız yetkililer arasında bir toplantı yapıldı. Burada mesajımız açıktı. Bu ülkelerin Libya'ya karşı pozisyonlarını şansa bırakmamaları gerekiyor. Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Haftar milislerine verdiği destek BM Güvenlik Konseyi tarafından pek çok kez açıklandı. Saydığım ülkeler kaybeden ülkelerdir. Yunanistan'a gelince, tam bir deneyimsiz ve tecrübesiz bir dış politika yürütüyor. Türkiye-Libya mutabakatı, Libya'nın denizdeki zenginliklerine uzanan elleri kesti. Mısır, Ürdün, Sudan Suudi Arabistan gibi ülkelere sesleniyorum. Hafter’e verdiğiniz silah, para desteğini ortaya çıkardık. Trablus’ta tek meşru hükümet var o da Ulusal Mutabakat hükümetidir.