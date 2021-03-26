Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.



İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

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