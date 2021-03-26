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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Türkiye'ye geliyor

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Türkiye'ye geliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

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