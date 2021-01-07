Libya Başbakanı Serrac'tan İtalya'ya 'yeni hükümet' ziyareti

Libya Başbakanlık ofisinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serrac'ın Libya'daki siyasi diyalog görüşmelerini ele almak üzere bugün İtalya'ya gittiğini aktardı.

Serrac'ın Roma'da, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında hedeflenen yeni geçici hükümetin kurulması konusunu görüştüğünü kaydeden kaynak daha fazla ayrıntı vermedi.

Ziyarete ilişkin Libya ve İtalyan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu"nda, 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.