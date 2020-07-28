Libya Başbakanı Serrac'dan 'güvenlik düzenlemeleri' açıklaması

Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, 5 5 Askeri Komitesi'ne katılan subaylarla bir araya geldi.

Serrac burada yaptığı konuşmada, "Ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin, Libya kentlerinin ve stratejik bölgelerin gelecekte herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Serrac, ülkedeki askeri gelişmelerin mihenk taşı olduğunu, bunun sonuçlarına göre siyasi ve ekonomik sürecin netleşeceğini dile getirdi.

BM'nin Libya'ya ilişkin sunduğu ve 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansa katılan ülkelerin desteklediği çözüm önerisinde, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.