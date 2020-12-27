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Dünya
DHA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.12.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Libaridyan: Türkiye ile ilişkiler normalleştirilmeli

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Libaridyan: Türkiye ile ilişkiler normalleştirilmeli
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Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın siyasi danışmanı Jirayr Libaridian, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini ifade etti.

1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Jirayr Libaridian, Ermenistan’ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Rus medyasına önceki gün yansıyan habere göre; Libaridian şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak.

* Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden ’hayır’ cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir.

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