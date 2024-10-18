Liam Payne hayranları şokta: Ünlü şarkıcı balkondan düşüp öldü

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ONE Direction’ın eski solisti Liam Payne’in ölümünden sadece bir saat önce paylaştığı Snapchat hikâyesi hayranlarında intihar şüphesi yarattı. Şarkıcının hayranları, paylaşımların önceden planlanmış gibi göründüğünü, çünkü görüntülerde sesi duyulan şarkıcının kız arkadaşı Kate Cassidy’nin iki gün önce Arjantin’den Florida’ya dönüş yolculuğuyla ilgili bir paylaşım yaptığını öne sürdü. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı da Payne’in odasının balkonundan atladığını iddia etti. Payne daha önce de alkol bağımlılığı ile mücadelesini dile getirmiş, Temmuz 2023’te bir video yayınlayarak tedavi gördükten sonra altı aydır alkol kullanmadığını iddia etmişti.

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‘UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ODAYı DAĞITIYOR’

Polisin olay yerine yerel saatle 17:00 civarında, ‘uyuşturucu veya alkol etkisinde olabilecek saldırgan bir adam’ ihbarı üzerine geldiği belirtilirken, elde edilen 911 acil çağrı kaydında otel müdürü “Uyuşturucu ve alkolün etkisinde olan bir konuğumuz var. Tüm odayı dağıtıyor ve lütfen birini gönderin” dediği aktarıldı. Payne’in ölüm sebebinin araştırıldığı ve otopsi yapılacağı bildirdi.

70 MİLYON ALBÜM SATTI

Liam Payne, Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Zayn Malik’ten oluşan One Direction grubu, 2010’da müzik yarışma programı The X Factor’e katıldıktan sonra dünya çapında bir üne kavuştu. Grup kısa sürede dünyanın en başarılı erkek gruplarından biri haline geldi ve dünya çapında 70 milyon albüm sattı. Grup 2016’da ‘süresiz kış uykusu’na yattığını bildirerek sessizliğe bürünmüştü.