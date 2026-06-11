LGS’de geri sayım: Cuma günü okullar tatil

Haberin Devamı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar geldi. Bakan Tekin, ‘Nöbetçi Bakan’ uygulaması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BESLENME PAKETİNE TALEP YÜZDE 91: Merkezi sınava başvuru sırasında velilerin tercihine sunulan beslenme paketlerinin içeriğinin önceden duyurulduğunu belirten ve paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacağını hatırlatan Tekin, alerji veya farklı beslenme tercihleri nedeniyle istemeyen öğrenciler için de düzenleme yapıldığını söyledi. Öğrencilerin birbirinden etkilenmemesi için talepte bulunan ve bulunmayan adayların ayrı salon veya binalarda sınava alınacağını ifade eden Tekin, “Öğrencilerin yüzde 91’ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek” dedi.

Haberin Devamı

CUMA GÜNÜ İDARİ İZİN: Bakan Tekin, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde sınav hazırlıklarının tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü okullarda idari izin uygulanacağını da açıkladı. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınavın, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle bir gün öne çekildiğini hatırlatan Tekin, bu değişikliğin öğrencilerin ve ailelerin milli maç heyecanını birlikte yaşayabilmeleri amacıyla yapıldığını belirtti ve “Pazar günü yapılan sınavlar için cumartesi günü hazırlık yapıyorduk. Bu yıl sınav cumartesi günü yapılacağı için hazırlıkların tamamlanabilmesi adına cuma günü idari izin verdik. Öğrencilerimiz dinlenmiş olacak, öğretmenlerimiz ve velilerimiz de çocuklarıyla ilgilenme fırsatı bulacak” diye konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın LGS’ye 10 altın adım Haberi görüntüle

1 MİLYONDAN FAZLA ADAY

Merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. LGS, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 binada gerçekleştirilecek. Sınava yurt içinde 1 milyon 22 bin 104, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 554 öğrenci katılacak. Böylece merkezi sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 aday girecek. Bakan Tekin ayrıca, her sınav öncesinde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin de yer aldığı sınav koordinasyon kurullarının toplandığını, hazırlıkların gözden geçirildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.