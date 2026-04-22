Leyen’den mesafeli Kos’tan sıcak açıklama! AB’den Türkiye’ye çifte mesaj

Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Marta Kos, Türkiye’ye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Kos’un vurgusu son dönemde Türkiye’nin AB için artan önemini göstermesinin yanı sıra Brüksel-Ankara hattında son yıllarda ilişkilerin oturduğu çizgiyi de yansıtıyor.

‘TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR’

Özellikle AB’ye komşu bölgelerde daha güçlü ortaklıklar kurmak için cesur adımlar atmaları gerektiğini söyleyen ve aday ülke Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan’la son dönemde yürüttüğü görüşmelerin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kos, “Avrupa ve Ortadoğu’da değişen jeopolitik gerçekler ışığında Türkiye’ye ihtiyacımız var” dedi. Türkiye’nin AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu ve ticaret hacminin Mercosur veya Hindistan ile olanın iki katı olduğunun altını çizen Kos, şu ifadeleri kullandı: “Bu, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları açısından hayati önem taşıyor. Ayrıca, Ukrayna’ya ilişkin herhangi bir barış anlaşmasında NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye’nin rolü vazgeçilmez olacaktır.”

Gözden Kaçmasın Yıkımın müteahhitleri Lübnan’da Haberi görüntüle

KARŞILIKLI ADIM BEKLENTİSİ

Ulaşım, enerji ve dijital alanlarda yeni yollar geliştirmek istediklerini söyleyen Kos, “Bu bağlantılar, Avrupa ile Orta Asya arasındaki bağları daha da güçlendirerek stratejik bağımlılıkları azaltabilir. Kuzeyde ve güneyde savaşın şiddetini sürdürdüğü bu dönemde, Türkiye ve Güney Kafkasya üzerinden açılan yeni ticaret yolları hayati önem kazandı” diye konuştu. Ticaret engellerini azaltma imkânlarını değerlendirme konusunda Türkiye’yle mutabık kaldıklarını belirten Kos, “Ancak Türkiye’nin de bize ve Kıbrıs’a yönelik adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

AB son dönemde Türkiye stratejisini iki tarafın çıkarına olacak alanlarda işbirliğini derinleştirme olarak belirledi. Türkiye de şu aşamada bu yaklaşımdan rahatsız değil. Üyelik süreci ise her iki taraf için de tamamen geri plana itilmiş durumda.

VON DER LEYEN’DEN ÇELİŞKİLİ ÇIKIŞ

Önceki gün Türkiye konusunda dikkat çeken bir başka çıkış da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi. Von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.”

Gözden Kaçmasın En büyük düşmanı kendisi Haberi görüntüle

Bu üçlüye birlikte atıf yapılması bir ilk değil. Bu vurgu genellikle Batı Balkanlar odaklı yapılıyor. Türkiye’nin bu bölgedeki etkisi yıllardır Brüksel’in yakın takibinde. Von der Leyen’in, sorunlu bir sürece rağmen AB’yle üyelik müzakeresinde olan bir ülkeyi AB’nin hasım olarak gördüğü iki ülkeyle aynı kefeye koyması çelişkili bir tabloya neden oldu. Kos’unkine benzer vurgular yapan Komisyon, atfın Türkiye’nin , Batı Balkanlar’daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedefleriyle bağlantılı olduğunu ve kıyaslama amaçlı olmadığını belirtti.