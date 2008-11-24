Lennon 40 yıl sonra aklandı

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi

8 Aralık 1980’de öldürülen John Lennon, 1968 yılında dört kasetlik "White Album"un tanıtımında yaptığı konuşmada, "Şu anda Beatles topluluğu Hazreti İsa’dan çok daha ünlü" diyerek başta dönemin Papa’sı 6. Paul’ü kızdırmış ve Kilise tarafından aforoz edilmişti.



Ne var ki Vatikan’ın resmi yayın organı "L’Osservatore Romano" 40 yıl sonra John Lennon’u aklayarak, "İşçi sınıfı ağzıyla atıp tutan genç birinin, bilinçsizce ortaya attığı talihsiz sözlerdi. Aslında Lennon - McCartney’nin besteleri ve şarkıları o dönemdeki yozlaşmaya karşı birer direniş eylemiydi" yorumunda bulundu.



