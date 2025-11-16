Lefkoşa’dan Rumlara net mesaj: Kıbrıs’ta kırmızı çizgi Türklerin eşit egemenliği... KKTC 42 yaşında

Haberin Devamı

15 Kasım 1983’te ilan edilen KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dün Lefkoşa’da bir dizi tören ve etkinlikle coşkuyla kutlandı. KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törendeki konuşmasında Kıbrıs Rum yönetimine, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliği teyit edilmeden herhangi bir müzakere masasının kurulmayacağı mesajı verdi. Törenlerde Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının sonunda vurguladığı, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ sözleri büyük alkış aldı.

‘TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASI’

Başkent Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde ilk konuşmayı Cevdet Yılmaz yaptı. Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te ve KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’te olduğu gibi bugün de, yarın da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Yılmaz, “Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yolu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tescilinden geçmektedir. KKTC devleti, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerin, egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’DAN GAZZE ÖRNEĞİ

Yılmaz, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin, Kıbrıs meselesinde kazanılan hakların değerini her geçen gün daha net ortaya koyduğunu Gazze örneğiyle anlattı. Yılmaz, “Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan insani trajediler, müstakil bir devlete ve siyasi eşitliğe sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermektedir” dedi. Yılmaz BM’den beklentilerini ise, “Ada’nın tamanının yararına olacak iş birliklerine her zaman olumlu yaklaşıyoruz. Eşit siyasi egemenlik temelinde, BM zemininde belirlenen alanlarda somut adımlar atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ’

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da konuşmasında Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin tartışma konusu yapılmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Türk halkı, sonu gelmeyen ya da başarısızlıkla sonuçlanacağı baştan belli olan müzakere masalarını değil, adada ve bölgede istikrara ve barışa hizmet edecek kalıcı bir çözümü istemektedir. Çocuklarımızın haklarını kimsenin insafına bırakmaz, kimseye yedirmeyiz. Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar, ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın karar verilmesi kabul edilebilir değil.”

‘TÜRKİYE EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ’

Rumlarla müzakerelerden kaçmayacaklarını belirten Erhürman, BM temelindeki olası müzakerelerin yanısıra Türk ve Rumların günlük hayatını kolaylaştıracak adımlar konusunda Rum liderliğiyle görüşeceğini sözlerine ekledi. Erhürman, “Bu zorlu mücadelemizde, adanın tamamının garantörü olan Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de her koşulda yanımızda olduğunu, sarsılmaz kardeşlik bağlarımız çerçevesinde gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’A PLAKET

Diğer yandan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Erhürman görüşmede, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü ziyareti anısına, Yılmaz’a plaket takdim etti. Ardından Yılmaz, Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldı.

RUM SİLAHLANMASINA CEVAP: GÖSTERİ UÇAKLARI YERİNE F-16’LAR UÇTU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde, Rum yönetiminin hızlandırdığı silah alımlarına cevap niteliğinde, geçmiş yıllardan daha fazla yerli ve milli silah sistemlerini sergiledi. Programa son dakika eklenen dört F-16 savaş uçağı, Lefkoşa’da resmi geçit töreninde selamlama uçuşu yaptı. F-16’lar Rum yönetiminden de izlendi. Yine önceki törenlerden farklı olarak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin envanterindeki mobil araçlar ve milli hava savunma sistemleri ve ağır silahlar sergilendi. Dört savaş gemisi Girne ve Gazimağusa limanlarına yanaştı, halkın ziyaretine açıldı. F-16’lar ve sergilenen silah sistemleri, Rumların bir süre önce İsrail’den satın aldığı Barak MX demir kubbe hava savunma sistemi ile hız verdiği silahlanma çalışmalarına cevap olarak yorumlandı.

RUM LİDERDEN KINAMA

KKTC’nin kuruluş yıldönümü, Rum yönetiminde de farklı etkinlikle anıldı. Rum lider Nikos Hristodulidis, KKTC’nin ilanını kınarken, Türk ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek “yasadışı bir şekilde Kıbrıs’ı işgal ettiğini” savundu. Rum lider ayrıca Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği zemininde müzakere talebini, “Belirli şartlar ya da ön şartları kabul etmiyorum” diyerek reddetti.

Öte yandan Rum fanatikler başkent Lefkoşa’da Türk-Rum yaya geçiş noktalarından Lokmacı yakınındaki eylemlerinde yanlarında getirdikleri KKTC bayrağını ateşe verdi. Rum fanatikler bayrak yakma eylemlerini, sosyal medya hesaplarından yaydı.

ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan sosyal medya hesabından KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümünü kutladı ve “Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.