Leblebi helvası ekrana çıktı... Yunanistan’la tatlı gündeme devam

YUNANİSTAN’ın en ünlü şeflerinden Akis Petrecikis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Hürriyet aracılığıyla kendisine malzeme listesini ve tarifini gönderdiği leblebi helvasını pişirdi. Petrecikis, hem Emine Erdoğan’ın tarifine uygun leblebi helvasını hem de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in annesi Marika’nın (1930-2012) yazdığı yemek kitabında yer alan ‘galaktobureko’yu (süt böreği) pişirip ülkede en çok izlenen Skai televizyonuna gönderdi.

Emine Erdoğan kitabında leblebi helvası tarifini vermişti.

‘BAMBAŞKA BİR TAT’

Tatlılar, Skai televizyonunun sabah kuşağındaki “Bugün” adlı programda yayınlandı. Programın sunucuları Dimitris İkonomu ile Maria Anastasopulu, leblebi helvasını tattıklarında yüz ifadeleri değişti. İkonomu, “Daha önce benzerini hiç tatmadığım bir lezzet” dedi. Anastasopulu ise “Şahane. Emine Erdoğan tatsa eminim Petrecikis’e 10 üzerinden 10 verirdi” diye konuştu.

İkonomu daha sonra, “Reklam arasında leblebi helvasını kaymaklı dondurma ile tattım. Artık söyleyebileceğim bir şey kalmadı” dedi. Sunucular tattıkları süt böreğini de çok beğendi.

Yunan Başbakanı Miçotakis’in annesine ait süt böreği tarifi de helvayla birlikte pişirildi.





ŞEFTEN ÖVGÜ

ŞEF Petrecikis ise Emine Erdoğan’ın verdiği leblebi helvası tarifini hem internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yunan şef Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Eşi benzeri yok. Mükemmel bir lezzet. Üstelik hazırlanışı da kolay. Malzemelerine baktığımda bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim” dedi. Leblebi helvası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, pazar günü İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Yunan Başbakanı Miçotakis’e verdiği yemekte ikram edilmişti.

HÜRRİYET’İ GÖSTERDİLER



Programın sunucuları helvanın tadına bakarken, Hürriyet’in haberleri de ekrana getirildi.

HELVA DİPLOMASİSİ

EKRANDA ‘helva diplomasisi’ altyazısının da geçtiği programda, Emine Erdoğan’ın leblebi helvasının tarifini anlattığı görüntülere de yer verildi. Çok sayıda haber sitesi ise Skai televizyonunun yayınına atıfta bulundular. Yunan haber siteleri, Emine Erdoğan’ın tarifini de Yunancaya çevirip yayınladılar.

BAHAR HAVASI DENDİAS’A DA YANSIDI

TÜRKİYE’yle olumlu ortam, etkisini Atina’da da göstermeye başladı. Daha önce her konuşmasında, yabancı mevkidaşları ile her görüşmesinde Türkiye’yi karalamayı alışkanlık edinen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün parlamentoda farklı bir dil kullandı. Dendias, “Miçotakis, Erdoğan’ın yemek davetini kabul etmekle doğru olanı yaptı. İletişim kanallarının her zaman açık tutulması gerek. Bu Türk görüşlerini benimsediğimiz anlamına gelmez. Türkiye ile tek sorunumuz, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesidir” dedi.