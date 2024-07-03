Le Pen’i engelleme planı... Merkez sağ ve sol ittifak arayışında

Haberin Devamı

Buna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde merkez parti ve sol partilerin adaylarının seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilebileceği ifade edildi. Nitekim Fransız AFP Ajansı aşırı sağcı adayları durdurmak için Macron’un seçim ittifakından 79, sol partilerden ise 128 milletvekili adayının çekilme kararı aldığını bildirdi.

‘KABİNEDE OLMAYACAĞIM’

Le Pen ikinci tur öncesi radyo kanalı France Inter’e konuştu. Partisinin mecliste çoğunluğu elde edememesi durumunda hükümet kurma girişiminde bulunup bulunmayacağı sorusuna Le Pen, çoğunluğa ihtiyaç duyulacağını belirtti. İktidarda olmanın temel hedefleri olduğunu aktaran Le Pen, başbakan olması halinde Jordan Bardella’nın statüsüne saygı duyacağını ve hükümetin bir parçası olmak istemeyeceğini söyledi. Le Pen, “Kabinede yer almayacağım. Bunun yerine grup başkanvekili olacağım” dedi.