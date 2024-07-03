×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Le Pen’i engelleme planı... Merkez sağ ve sol ittifak arayışında

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Macron#Le Pen
Le Pen’i engelleme planı... Merkez sağ ve sol ittifak arayışında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Fransa’da merkez ve sol partiler, 30 Haziran’da düzenlenen genel seçimleri yüzde 33.15 oyla birinci bitiren Marine Le Pen’in Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin 7 Temmuz’daki ikinci turda iktidara gelmesini engellemek için harekete geçti.

Haberin Devamı

Buna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde merkez parti ve sol partilerin adaylarının seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilebileceği ifade edildi. Nitekim Fransız AFP Ajansı aşırı sağcı adayları durdurmak için Macron’un seçim ittifakından 79, sol partilerden ise 128 milletvekili adayının çekilme kararı aldığını bildirdi.

‘KABİNEDE OLMAYACAĞIM’

Le Pen ikinci tur öncesi radyo kanalı France Inter’e konuştu. Partisinin mecliste çoğunluğu elde edememesi durumunda hükümet kurma girişiminde bulunup bulunmayacağı sorusuna Le Pen, çoğunluğa ihtiyaç duyulacağını belirtti. İktidarda olmanın temel hedefleri olduğunu aktaran Le Pen, başbakan olması halinde Jordan Bardella’nın statüsüne saygı duyacağını ve hükümetin bir parçası olmak istemeyeceğini söyledi. Le Pen, “Kabinede yer almayacağım. Bunun yerine grup başkanvekili olacağım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Macron#Le Pen

BAKMADAN GEÇME!