Le Pen'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Masada olmalı

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Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Le Pen, savaşın bitirilmesi amacıyla kurulacak müzakere masasında Türkiye'nin yer alması gerektiğini altını çizerken Almanya ve Polonya'nın da yer alması gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri Le Pen, katıldığı televizyon programında Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona ermesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla iş birliği yapması gerektiğini savunan Le Pen, kalıcı bir barış için müzakere sürecine hangi ülkelerin dahil edilmesi gerektiğini de açıkladı.

Le Pen, "Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin masada olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, Almanya ve Polonya da masada olmalı" ifadelerini kullandı.

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Le Pen ayrıca Fransa'nın da müzakerelerde rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Fransa'nın tarihi rolünün, tıpkı Vietnam için yaptığımız gibi, barıştan önceki müzakerelerin koşullarını oluşturmak olduğuna inanıyorum" dedi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN BARIŞ KONFERANSI DÜZENLENMELİ"

Le Pen, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için bir barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Fransız siyasetçi, savaşın önünde iki tehlikeli senaryo bulunduğunu öne sürdü. Le Pen'e göre NATO'nun doğrudan çatışmaya dahil olması savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesine yol açabilir. Diğer ihtimal ise savaşın uzun yıllar devam etmesi.

Le Pen, çatışmanın süresinin Birinci Dünya Savaşı'nı geride bıraktığını belirterek savaşı "gerçek bir katliam" olarak nitelendirdi.

"Ancak bu savaş ciddi şekilde tartışılmıyor. 2 milyon kurban var. Bu gerçek bir kıyım. Korkunç" diyen Le Pen, çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Le Pen'in sözünü ettiği "2 milyon" rakamının ölü sayısını mı yoksa toplam can kaybı ve yaralı sayısını mı ifade ettiği ise aktarılan açıklamalarda netleştirilmedi.

UKRAYNA'YA MALİ DESTEĞE SINIRLAMA

Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya sağladığı mali desteğin mevcut düzeyde sürdürülemeyeceğini de söyledi.

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Fransa'nın kamu maliyesindeki mevcut durumun önceliklerin yeniden belirlenmesini gerektirdiğini belirten Le Pen, Ukrayna'ya yönelik mali yardımların azaltılmasının askeri desteğin tamamen sona ermesi anlamına gelmemesi gerektiğini savundu.

Le Pen, "Bu, Ukrayna'ya karşı düşmanca bir hareket değil. Askerlerini ve ordularını eğitmeye, onlara savunma ekipmanı sağlamaya devam edebiliriz, ancak mali olarak artık bunu yapacak durumda değiliz. Sonuç olarak, bir yandan emeklilik endekslemesi için tek bir euro bile olmadığını iddia ederken, diğer yandan Avrupa katkıları için milyarlarca euro bulamazsınız." ifadelerini kullandı.