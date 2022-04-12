Le Pen'den başörtüsü yasağı için yasa tasarısı!

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Fransa’da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen seçim vaatlerini detaylandırmak, demokrasi ve anlayışını belirtmek için ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya bölgesinin Vernon kentinde basın toplantısı düzenledi.

Le Pen, kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenileyerek, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

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Le Pen yasama seçimlerinde oransal temsilin getirilmesi, cumhurbaşkanının görev süresi için yenilenemez 7 yıllık bir görev süresinin belirlenmesi, vatandaş girişimli referandumların yapılması dahil olmak üzere demokrasi önerilerini de açıkladı.



İKİNCİ TUR 24 NİSAN’DA

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan’da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6’sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan Le Pen arasında yapılacak. IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron, oyların yüzde 51’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.