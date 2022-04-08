Le Pen: Seçilirsem başörtüsüne ceza getireceğim

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İslam ve göçmen karşıtlığıyla dikkat çeken Ulusal Birlik lideri Le Pen, kamusal alanda başörtüsü yasağı getireceğini söyledi. Fransız RTL radyosuna konuşan Marine Le Pen, “Kamusal alanda başörtüsü takanlar, ehliyet kemeri takmayan sürücüler gibi cezalandırılacak. Bunun için de polislere iş düşecek” diye konuştu.

Anketlerde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önde görünüyor, ancak seçimlerin 24 Nisan’daki ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Anketlere göre, Macron’un ikinci turdaki en yakın rakibi Le Pen olacak.