Le Drian: Fransa: Türkiye ile sözlü ateşkes var

Geçen aylarda ciddi gerginliğin yaşandığı ancak son dönemde ‘yumuşama’ sinyallerinin geldiği Paris-Ankara hattındaki gelişmeleri değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ilişkilerde ‘iyileşme’ evresine girildiğini söyledi.

HASSAS KONULAR

Fransız BFM televizyonunda konuşan Le Drian, iki ülke arasında bir tür sözlü ateşkes olduğunun altını çizerek, “Bu hiç de fena değil ama yeterli değil. Türkiye’yle ilişkilerimizde bir iyileşme dönemine giriyoruz ancak sözlü ateşkes, eylem anlamına gelmiyor. Türkiye’den, Doğu Akdeniz olsun, Libya ve Suriye olsun hassas konularda eylem bekliyoruz” diye konuştu.

Libya’ya ilişkin, özellikle de bu ülkedeki milisler konusunda, biraz açılım olduğunu ve Türkiye’yle çalışmaya başlayacaklarını belirten Le Drian, “Suriye konusunda paylaştığımız çıkarlar olduğu gibi bazen karşıt çıkarlar var ve çalışmaya başladık” dedi. Önlerinde Doğu Akdeniz ile Kıbrıs konularının bulunduğunu söyleyen Le Drian, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerden ziyade eylemlerde değişip değişmediğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

5. MADDE CEVABI

Le Drian’ın, NATO’nun bir üyesine yapılan saldırının diğerlerine yapılmış sayılmasına dayanan 5. madde bağlamındaki, “Türkiye’ye saldırı olması halinde yardımına gidilir mi” sorusuna cevabı “Bütünlüğüne yönelik saldırı olursa evet ancak bu karşılıklı olmalı” oldu. Erdoğan ile Macron arasında NATO’da yapılan görüşme de olumlu geçmiş ve iki lider birlikte çalışma isteklerini dile getirmişlerdi.

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