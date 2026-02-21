Lavrov’un yardımcısı Türkiye Büyükelçisi oldu

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yardımcısı olan Verşinin, özellikle Ortadoğu ve Afrika dosyalarındaki deneyimiyle bilinen kıdemli bir diplomat olarak öne çıkıyor.

SERGEY VERŞİNİN KİMDİR

1954 doğumlu Sergey Verşinin, 1976’da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden (MGIMO), 1991’de ise Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu. Arapça, Fransızca ve İngilizce biliyor. Rusya’nın Fas, Cezayir ve Tunus’taki temsilciliklerinde çeşitli görevlerde yer alan Verşinin, 1999-2003 yıllarında Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi görevini üstlendi.

SURİYE MÜZAKERELERİNE KATILMIŞTI

2005-2018 yıllarında Rusya Dışişleri Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yapan Verşinin, Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, BM ve Rusya) dahilinde Rusya’nın temsilciliğini de yaptı. 2013 Suriye krizinde Rusya’yı temsil eden isimler arasında yer alan Verşinin; Astana, Cenevre ve Viyana’da Suriyeli taraflar arasında yapılan görüşmelerde de aktif rol üstlendi. Verşinin, Mart 2018’den bu yana Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yeni atama eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerkhov’un 5 Eylül’de Taşkent Büyükelçiliği’ne atanmasından yaklaşık beş ay sonra açıklandı. Bu süre zarfında Rus misyonu, geçici Maslahatgüzar Alexey Ivanov tarafından yürütüldü.