Lavrov'un üvey kızı da kara listede

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İNGİLTERE’nin uyguladığı yaptırımların hedefinde bu kez, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor. Başkent Londra’nın lüks semtlerinden Kensington’da yaşayan Polina Kovaleva, ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 26 yaşındaki Polina, bir dönem Rus enerji devi Gazprom ve madencilik şirketi Glencore için çalıştı.

MİLYONLUK DAİREYİ 21 YAŞINDA ALMIŞ

Tapu kayıtlarına göre Polina; 2016 yılında henüz 21 yaşındayken 4.4 milyon sterline (86 milyon TL) satın aldığı, yüzme havuzu ve spor salonu gibi olanaklara sahip, Kensington ve Holland Park manzaralı dairede yaşıyor. Dairenin banka ipoteği bulunmazken, bu paranın o dönem nasıl ödendiği ise belirsiz. Genç kadın, kendi evini satın almadan önce, Londra’nın batısındaki Holland Park’ta, Rus büyükelçiliğine ait bir konutta yaşıyordu.

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ANNESİ BAKANLIĞIN ETKİLİ İSİMLERİNDEN

Polina’nın annesinin, Lavrov’un her yurtdışı gezisine eşlik eden 51 yaşındaki Svetlana Polyakova olduğu biliniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın güçlü bir üyesi olan Polyakova ile Bakan Lavron’un 2000’lerin başından beri ilişkisi olduğu tahmin ediliyor. Uygulamadaki yaptırımlar, İngilizlerin Polina ile iş yapmasını yasaklıyor. Ayrıca Polina’nın İngiltere’deki tüm malvarlıkları da dondurulacak.