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Lavrov’un Hitler iddiası İsrail ile kriz çıkardı

#Sergey Lavrov#Adolf Hitler#İsrail
Lavrov’un Hitler iddiası İsrail ile kriz çıkardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önceki gün, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’in “Yahudi kanı taşıdığını” iddia etmesi İsrail ve Moskova arasında krize neden oldu.

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Lavrov’a İsrail yönetiminden sert tepki gelirken, Rusya’nın İsrail Büyükelçisi “açıklama yapmak üzere” Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Rusya tarafı ise İsrail’i “neo-Nazi Ukrayna yönetimine destek vermekle” suçladı. Pazar günü İtalyan TV programı Zona Bianca’ya röportaj veren Lavrov, “Yanılıyor olabilirim ama Hitler’in de Yahudi kökleri vardı” dedi. Lavrov’un bu sözlerine İsrail Başbakanı Naftali Bennett, “Böylesi yalanlar, tarihin en korkunç suçlarından Yahudileri sorumlu tutmak ve böylelikle de Yahudilere zulmedenleri, bu mesuliyetten kurtarmak anlamına gelir” sözleriyle tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, “Lavrov’un sözleri affedilemez ve çirkin bir açıklama olduğu kadar korkunç bir tarihi hatadır. Yahudiler Holokost’ta kendilerini öldürmediler. Yahudilere karşı ırkçılığın en düşük seviyesi, Yahudilerin kendilerini antisemitizmle suçlamaktır” ifadelerini kullandı.

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#Sergey Lavrov#Adolf Hitler#İsrail

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