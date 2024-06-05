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Lavrov’dan Ukrayna’ya gidecek Fransız askeri için sert sözler: Meşru hedef olurlar

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#Lavrov#FRANSA#UKRAYNA
Lavrov’dan Ukrayna’ya gidecek Fransız askeri için sert sözler: Meşru hedef olurlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:20

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Ukrayna ordusu askerlerinin eğitimi için bölgeye eğitmen göndermesi konusunda sert sözler sarf etti ve bu kişilerin Rusya için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika temasları kapsamında gittiği Kongo’da basın mensuplarına konuştu. Lavrov, Fransa’nın Ukraynalı askerleri eğitmek üzere eğitmen göndermesi konusunda, “Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fransız eğitmenler meselesine gelince, bu konuda halihazırda Ukrayna'da çalıştıklarına dair pek çok somut olgu olduğuna inanmak için sebeplerim var. Fransız Silahlı Kuvvetleri mensubu ya da sadece paralı asker olup olmadıklarına bakılmaksızın, Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa’nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndereceğini belirtmişti.

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#Lavrov#FRANSA#UKRAYNA

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