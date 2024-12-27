Lavrov’dan Suriye uyarısı: ‘Libya gibi olmasın’

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Lavrov, Esad rejiminin devrilmesiyle Rusya’nın etkisini büyük ölçüde kaybettiği Suriye’deki gelişmeler ve Ukrayna savaşı gibi sıcak konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN ENDİŞESİ HAKLI’

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, “Şimdi gelinen noktada en önemli konu Suriye’nin ikinci Libya halini almaması” diyen Rus Bakan, bunun için Türkiye-Rusya-İran’ın oluşturduğu Astana grubu çalışmalarını sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti. Türkiye’nin Suriye’deki rolüne de değinen Lavrov, “Türkiye’nin komşu ülke Suriye’den kaynaklanan güvenlik tehditlerine yanıt verme ve önlem alma hakkı elbette var. Ancak ayrıca yeni Suriye’nin inşasında tüm etnik yapının aktif rol alması gerektiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘İSRAİL FIRSAT BİLMESİN’

Suriye’de gerçekleşen devrimin ardından bölgedeki İsrail faktörüne de işaret eden Lavrov, “Bölgede İsrail’in de yapıcı rol oynaması gerek. Sadece kendisinin değil, komşu ülke Suriye’nin çıkar ve güvenliğini de gözetmesi gerek. Suriye’de yaşananları fırsat bilerek yayılmacı politikalar izlemeyeceğini düşünmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. m Nerdun HACIOĞLU

MOSKOVA’DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Rusya’da başkent Moskova’daki 4 havalimanı ile Moskova’nın 160 kilometre güneybatısındaki Kaluga’daki havaalanı, dün geçici olarak kapatıldı. Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia’dan yapılan açıklamada, “Uçak ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor” denildi. Bazı havalimanlarında uçuşların normale döndüğü belirtilirken, dün akşam İsrail hava yolu şirketi El Al da, Kazakistan’da ki uçak kazası sonrasında Moskova’ya uçuşları iptal etti.