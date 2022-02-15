Lavrov’dan Putin’e ‘Diplomasiyi sürdürelim’

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ABD basınında Rusya’nın çarşambaya kadar Ukrayna’ya müdahale edebileceğine dair iddialar yayılırken Rusya cephesinde dün iki kritik gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e henüz diplomatik seçeneklerin tüketilmediği yolunda tavsiye verirken Rusya Meclisi’nden ise tansiyonu daha da arttırabilecek bir hamle geldi.

BAĞIMSIZLIĞI TANIMA HAMLESİ

İktidar partisi “Birlik Rusya”, Ukraynalı ayrılıkçı Donesk ve Lugansk cumhuriyetlerinin Rusya tarafından tanınmasına dair yasa tasarısını parlamento gündemine aldı. İlgili tasarı, 19 Ocak’ta Rusya Komünist Partisi tarafından hazırlanmış ancak Kremlin parlamento oturumunu frenlemişti. Tasarının bu kez iktidar partisince meclis gündemine taşınması, kesin olarak kabul edileceği anlamına geliyor. Tasarıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki ayrılıkçı iki cumhuriyetin bağımsızlığının tanınması çağrısı yapılıyor. Putin’in bu adımı atması durumunda, Rusya-Ukrayna savaşının kaçınılmaz olduğu yorumları yapılıyor.

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Öte yandan dün Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu Kremlin Sarayına çağırarak Ukrayna krizine dair son gelişmeler hakkında ayrı ayrı brifing aldı. Bakan Lavrov, Batı ile süren diplomatik sürecin henüz tüketilmediğini belirterek “Bu aşamada görüşmelere devam edilmesi ve genişletilmesini öneriyorum. Ancak elbette sonsuza kadar devam edemez” dedi.