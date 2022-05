Lavrov'dan peşe peşe sert açıklamalar...

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da Yeni Ufuklar Maratonu, Bilgi ve Eğitim Platformu çerçevesinde düzenlenen konferansta konuştu. Rus dış politikası ve Rusya’nın Ukrayna operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u hedef aldı.



Rusya-Ukrayna çatışmalarında Ukrayna’ya destek veren ve Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulayan Scholz’u eleştiren Lavrov, “Almanya Scholz hükümeti iktidara geldikten sonra bağımsızlığının son belirtilerini de kaybetti” dedi. Rusya’nın müttefiklik ilişkilerini sürdürdüğü Çin ile batı ülkeleri arasındaki ekonomik savaşla ilgili de açıklama yapan Lavrov, “Çin, Batıyı geçti ve ekonomik olarak ön sıralara ilerledi” diye konuştu.



"MÜZAKERELERE DEVAM ETMİYOR ÇÜNKÜ KİEV ÇEKİLDİ"



Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının ardından önce Belarus’ta başlayan ardından Türkiye’de devam eden ve daha sonra internet üzerinden sürdürülen müzakerelerin şu an durduğunu ifade eden Lavrov, “Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam etmiyor çünkü Kiev bu süreçten çekildi” dedi. İki ülke arasında yapılan müzakerelerde Kiev’in, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiğini savunan Lavrov, “Washington ve Londra’nın Ukraynalı müzakerecileri yönlendirdiği ve hatta Ukrayna topraklarında bu ülkelerin temsilcilerinin bulunduğuna dair çeşitli kanallardan bilgilere sahibiz” şeklinde konuştu.



Ukrayna’nın verdiği mesajlarla uygulama arasında fark olduğunu ve bu ülkenin bağımsız bir düşünceye sahip olmadığını dile getiren Lavrov, “Kiev rejimi kendi ülkesinde olanlara dair Rus karşıtı olmadıklarını ve ülkelerinde Neo Nazi bulunmadığından her fırsatta bahsediyor. Kendileri ne söylerlerse söylesinler elbette bağımsız değiller” dedi.



Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunamayacağını savunan Lavrov, “Batı’nın Ukrayna’ya ihtiyacı yok. Çünkü Ukrayna’nın tüketilebilir olduğunu düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.



PUTİN ANKARA ZİAYERTİ PLANLAMIYOR



Konferansta konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile üst düzey Rus heyetinin Türkiye’yi ziyaret ederek ticari alanlarda görüşmeler yapacağının açıklanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ankara’yı ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki haftalarda Putin’in, Ankara’yı ziyaretinin planlanmadığını ifade eden Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın birçok ülke lideri ile yaptığı telefon görüşmelerinin ayrıntılarının Kremlin tarafından kamuoyuna aktarılmadığı eleştirilerine de yanıt verdi. Peskov, “Her zaman olmasa bile birçok telefon görüşmesinin ayrıntıları paylaşılıyor. Başkanlar hassas ve önemli konuları bazen gizli oturum ile tartışıyor. Bu açıklamalarda ele alınan konuların tamamı yansıtılamıyor” dedi.



”BUÇA PROVOKASYONU KİEV'İN TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"



Rusya’nın Ukrayna’nın Buça kentinde sivilleri katlettiğine ilişkin görüntüler ve iddiaların provokasyon olduğunu yineleyen ve bu provokasyonun Kiev tarafından profesyonelce hazırlanamayacağını belirten Peskov, “Medya ordusu, bilgi danışmanları, savaş uzmanları gibi büyük bir ordu onlar için çalışıyor. Bu medya ağı tarafından sahnelenmiş, ülke liderleri tarafından dillendirilen büyük bir yapım. Bu nedenle tüm bu durumu ve tüm bu trajediyi gün ışığına çıkaracak tarafsız, bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var” diye konuştu.



PUTİN'E G20'DEN DAVET VAR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, G20 Liderler Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Peskov, “Bu toplantı yaklaşınca katılım gösterip göstermeyeceğimize veya hangi formatta katılacağımıza karar vereceğiz. Temaslar yapıldı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir davet var. Her durumda Rusya G20 bünyesinde bulunmaya devam ediyor. Bu toplantıyı son derece önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.