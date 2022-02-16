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Lavrov'dan İngiltere'ye sert yaptırım tepkisi!

#Lavrov#RUSYA #İngiltere
Lavrovdan İngiltereye sert yaptırım tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İngiltere tarafından Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulanması kararına tepki göstererek, "Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolü oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz." dedi. Lavrov Rusya-Ukrayna krizine ilişkin "Batı’nın Ukrayna çevresindeki histerisi bizi derin şaşkınlığa uğratıyor” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Brezilya ile 2+2 formatındaki bakanlıklar arası görüşme kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile Brezilya Savunma Bakanı Walter Souza Braga Netto’yu ağırladı. Bakanlar ortak masada Brezilya ile Rusya arasındaki ilişkileri ve ikili anlaşmaları ele alırken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Latin Amerika’nın dünya sahnesinde bağımsız bir rolü olmasını desteklerini ifade eden Lavrov, “Brezilya'nın dünyanın bu en önemli bölgesinin kalkınmasını sağlamada oynadığı merkezi rolün ne kadar öncü bir rol olduğunu görüyoruz” dedi. Brezilya’ya verdikleri desteği Birleşmiş Milletler’de de (BM) sürdürdüklerini ifade eden Lavrov, “Bugün BM'deki iş birliğimizden bahsettik. Şu an Brezilya, Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi. Bugün Rusya olarak Brezilya’nın BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üyeliği yönündeki desteğini sunduk” diyerek Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerin de burada temsil edilmesi gerektiğini savundu.

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İNGİLTERE'YE YAPTIRIM MİSİLLEMESİ

Ukrayna krizi nedeniyle Lavrov, “Bu yasa yürürlüğe girerse parlamentomuzun da her türlü gerekçeyi sunacağından eminim. Genel olarak kendilerine bir amaç elde etmek isteyen ve bundan kazanç sağlamaya çalışanlara karşı benzer bir yasa çıkarılabilir. Rusya karşıtı politikalar büyük popülerlik kazandırıyor. Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolü oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Diğer Batılı ülkelerin daha sorumlu oyuncular olduğunu ve yeni bir yaptırım dalgasını kışkırtma girişimini çözeceklerini umuyorum. Her halükarda Rus hükümeti ve parlamentomuz Batı'nın yapmaya çalıştıklarına kayıtsız kalmayacaktır" diye konuştu.

DERİN ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ

Rusya’nın ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı ile ilgili konuşan Lavrov, bu yönde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın diyaloğu sürdürme kararına atıfta bulunarak, “Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazırız. Ancak hiçbir zaman NATO’nun pervasızca doğuya ilerlemesini durdurma amacımızdan geri durmayacağız" dedi. Lavrov, "Tüm Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenliğini sağlamanın yolları buradan geçer ve Başkan Putin’in basın toplantılarında ayrıntılı olarak izah ettiği şeydir. Batılılar son 2 ya da 3 yılda Rusya'dan aldıkları teklifleri sürekli reddediyor. Artık Avrupa’da güvenlik sorunları ağırlaştığı için Batı anlaşmak zorunda kaldı ve üstelik kendi inisiyatifleriymiş gibi sundu” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın doğusundaki kriz nedeniyle Rusya’nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde yaptığı askeri tatbikatları savunan Lavrov, “Batı’nın Ukrayna çevresindeki histerisi bizi derin şaşkınlığa uğratıyor. Biz kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize kendi topraklarımızda ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkını kendisinde görüyor” dedi.

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#Lavrov#RUSYA #İngiltere

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