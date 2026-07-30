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Lavrov’dan ilginç tespit: İşler kötü gittiğinde yukarıdan yardım alıyoruz

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#RUSYA#Sergey Lavrov#Ukrayna
Lavrov’dan ilginç tespit: İşler kötü gittiğinde yukarıdan yardım alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS haber ajansına verdiği kapsamlı mülakatta Rusya'nın yakın tarihi, Batı ile ilişkileri ve Ukrayna'daki askeri operasyonun arka planına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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SSCB'nin dağılmasının ardından ülkenin uçurumun kenarına geldiğini hatırlatan Lavrov, dönüm noktasının iktidar değişimi olduğunu vurguladı. 90'lı yılların sonunda Rusya'nın parçalanmanın eşiğinden döndüğünü belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, "Boris Yeltsin'in iktidarı Rusya'yı kurtarabilecek tek kişi olan Vladimir Putin'e devretme cesaretini göstermiş olması, Rusya'ya Tanrı'nın dokunduğunu gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. İşler en kötüye gittiğinde, yukarıdan yardım alıyoruz" diye konuştu.

'YARIM KALAN İŞİ TAMAMLIYORUZ'

Batı'nın Rusya'yı zayıf ve itaatkâr bir ülke olarak gördüğünü ifade eden Lavrov, Putin'in ilk dönemlerinde eşit ortaklığa açık olduğunu ancak Batı'nın stratejik yenilgi dayatmasından vazgeçmediğini belirtti. "NATO'nun genişlemeyeceği sözü verildi ancak Baltık ülkeleri dahi birliğe alınarak bize karşı birer vurucu güce dönüştürüldü" diyen Lavrov, "Batı'nın asıl amacı Rusya'yı 'dekolonizasyon' adı altında bölmek ve parçaları kendi arasında paylaşmaktır" dedi. Ukrayna krizine dair de dondurulmuş savaş senaryosunu kabul etmeyeceklerinin altını çizen Rus bakan, "Biz bugün dedelerimizin yarım bıraktığı işi bitiriyoruz ve Rus medeniyetini korumak için kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

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#RUSYA#Sergey Lavrov#Ukrayna

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