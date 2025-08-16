Lavrov’dan Alaska’da Sovyetler mesajı

Haberin Devamı

Rus heyetiyle birlikte Alaska’ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üzerinde kiril harfleriyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kısaltması olan “CCCP” yazılı uzun kollu bir tişörtle boy gösterdi. Sert yüz ifadeleri takınan Lavrov, “ABD ile burada üçüncü dünya ülkesi Rusya değil, Sovyetler Birliği görüşüyor” vurgusunu yapmaya özen gösterdi. Zirvenin yapılacağı Anchorage kentine gelen Rus medyasına konuşan Lavrov, Rusya’nın Ukrayna savaşı bağlamında “daha önce defalarca ifade ettiği pozisyonunu ABD tarafına sunmaya geldiklerini” belirterek, zirvenin sonucuyla ilgili “tahmin yapmak istemediğini” söyledi. Rus Bakan’ın hem kıyafeti hem de zirvenin sonucuyla ilgili verdiği belirsiz mesaj Avrupa ve ABD’ye bir mesaj olarak algılandı. Rusya lideri Vladimir Putin başta olmak üzere birçok üst düzey isim, Ukrayna’nın tamamının Rus toprağı olduğu yönünde açıklamalar yapıyordu. Lavrov’un Sovyetler logolu tişörtü de Rus tezlerine sembolik bir gönderme olarak yorumlandı.

AVRUPA’DA GÜVENLİK ENDİŞESİ

2005’te verdiği bir röportajda Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 20’nci yüzyıldaki en büyük trajedi olarak tanımlayan Rusya lideri Vladimir Putin’in bu tarihten sonra attığı adımlar özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Rus yayılmacılığı korkusunu tetiklemişti. Rusya’nın 2008’de Gürcistan’a askeri müdahalesi, 2014’te Kırım’ın ilhakı gibi hamlelerin ardından Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgali Avrupa’yı kırmızı alarm durumuna getirmişti. Savaşın başlamasından bu yana Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkeler savunma harcamalarını arttırırken, Avrupa da son dönemde kıta savunmasını ABD’den bağımsız şekilde yürütebilmesini sağlayacak büyük savunma yatırımlarına yöneldi. Savaşın başından bu yana Kiev yönetimine desteğini gösteren Avrupa, dahil olamadığı Alaska masasından çıkacak olası bir anlaşmanın Rus saldırganlığını caydırıcı nitelikte olmayacağından endişeli. Nitekim görüşme öncesinde de art arda yapılan açıklamalarda varılacak diplomatik çözümün Ukrayna’nın ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancı vurgulandı.