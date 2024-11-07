Lavrov'dan ABD mesajı: Konuşmak izole olmaktan daha iyi

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaptığı ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Lavrov ile Nurtleu, iki Bakanlık arasında 2025-2026'yı kapsayan işbirliği planını imzaladı.

Lavrov, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Lavrov, Tokayev ve Nurtleu ile yaptığı görüşmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Kasım’da Astana’ya yapacağı ziyaretin hazırlığı, ikili ilişkiler ve Avrasya platformlarında işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını aktardı.

"ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusundaki yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Belirli sağlam fikirler olursa bunları dinlemeye hazır olacağız. Şimdilik, Brüksel’den ve diğer Avrupa ülkelerinden (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin çözüm formülüne alternatifin olmadığına dair açıklamalar duyuyoruz. Bu formül çıkmaza davet." diye konuştu.

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Lavrov, Rusya’nın, ABD’nin yeni yönetimiyle temasları yönündeki soruya ise "Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik. Putin, bu yaklaşımımızı her zaman dile getiriyor. Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyi." cevabını verdi.

ABD ile ilişkilerdeki sorunların "derin" olduğunu belirten Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikan seçkinleri, uluslararası arenada rakipleri ezme, böylece Amerikan hakimiyetini sorgulayan herhangi birinin ortaya çıkmaması gerektiği yönünde ideolojiyi benimsiyor. Bu ideoloji, Amerikalılar arasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yeni teklifler olursa göreceğiz. Bu ilişkileri bozan biz değiliz. Dolayısıyla bu ilişkileri de canlandırma teklifini yapmak bize düşmez. Ancak hangi noktada olduğumuzu ve hangi yönde ilerleyeceğimizi istişare etmek için inisiyatif olursa buna yanıt vereceğiz."

Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin atanması konusuna da değinen Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya’ya yeni büyükelçisini atamak isteyeceği öngörüsünde bulunarak "Bu konuda herhangi bir engel koymayacağız." ifadesini kullandı.

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Bakan Lavrov, ABD’ye yeni Rus büyükelçisinin atanmasıyla ilgili sürecin yakınlarda tamamlanacağını dile getirdi.