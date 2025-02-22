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Lavrov Türkiye’ye geliyor

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#Rusya#Lavrov#Ziyaret
Lavrov Türkiye’ye geliyor
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara’ya geliyor. Pazartesi günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi beklenen Rusya Dışişleri Bakanı’nın gündeminde Suriye var. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Esad rejiminin düşmesinden sonra devrik lider ve ailesine sığınma hakkı veren Rusya, Ahmed El Şara yönetimindeki yeni rejim ile ilişki kurmakta sıkıntı çekiyor.

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Ankara’nın Suriye’deki yeni rejimle yakın ilişkileri dolayısıyla, Rusya’nın Türkiye’nin kapısını çalmasına neden olduğunu belirten kaynaklar, Lavrov’un Ankara’da Suriye yönetimi ile neden temas kurmak istediklerini anlatmasının beklendiğini belirtti. Fidan, daha önce bazı Batılı ülkelerin de yeni yönetim ile temas için kendisinden yardım istediğini söylemişti.

UKRAYNA SAVAŞININ YILDÖNÜMÜ

Lavrov’un Ankara temasları Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat gününe denk geliyor. Aynı gün Ankara’da çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerinin de katılımıyla Ukrayna Büyükelçiliğinde bir tören düzenlenecek.

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#Rusya#Lavrov#Ziyaret

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