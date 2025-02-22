Lavrov Türkiye’ye geliyor

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Ankara’nın Suriye’deki yeni rejimle yakın ilişkileri dolayısıyla, Rusya’nın Türkiye’nin kapısını çalmasına neden olduğunu belirten kaynaklar, Lavrov’un Ankara’da Suriye yönetimi ile neden temas kurmak istediklerini anlatmasının beklendiğini belirtti. Fidan, daha önce bazı Batılı ülkelerin de yeni yönetim ile temas için kendisinden yardım istediğini söylemişti.

UKRAYNA SAVAŞININ YILDÖNÜMÜ

Lavrov’un Ankara temasları Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat gününe denk geliyor. Aynı gün Ankara’da çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerinin de katılımıyla Ukrayna Büyükelçiliğinde bir tören düzenlenecek.