Lavrov: Türkiye ile İdlib’i konuşacağız

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Lavrov, “kendisine şu anda ‘Hayat Tahrir El Şam’ adını veren ve küresel terör listesinde yer alan El Nusra Cephesi örgütünün Suriye toplumunun bir parçası olmadığını ve sınır dışı edilmesi gerektiğini” söyledi. Türklerin, İdlib’de normal muhalif güçleri teröristlerden ayırmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Lavrov, ‘El Nusra Cephesi’ ve bağlantılı örgütlere atıfta bulunarak ‘’Suriye’nin İdlib kentindeki terör karakolunun ortadan kaldırılması gerektiğini” belirtti.



‘TALİBAN GİBİ DEĞİL’

Lavrov ayrıca Rusya’nın hedef aldığı Suriye’de faaliyet gösteren teröristler ile Afgan toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak tanınan Taliban arasında açık bir fark olduğunu öne sürdü. ABD’yi Afganistan’dan geride silahları bırakarak çekilmesi nedeniyle eleştiren Lavrov, Taliban’ın da uluslararası tanınmasının gündemde olmadığını, Taliban’ı medeni bir şekilde davranmaya teşvik edeceklerini söyledi.