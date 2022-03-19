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Lavrov: S-300’leri kimseye veremezsiniz

#Sergey Lavrov#S-300 Hava Savunma#Patriot
Lavrov: S-300’leri kimseye veremezsiniz

ABD’nin bir süredir, Ukraynalıların kullanmayı bildiği Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi arayışında olduğuna dair haberler çıkıyor.

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ABD’nin, bunları eski Doğu Bloku ülkelerinden temin edebileceği, bu ülkelere de Amerikan Patriot hava savunma sistemi yerleştireceği konuşuluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü ülkelerin Ukrayna’ya uzun menzilli S-300 hava savunma sistemleri aktarımı yapma yetkisi bulunmadığını ve bu tür adımların engelleneceğini duyurdu.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Slovakya’nın, elindeki Rus yapımı S-300 bataryalarını ABD’den yeni Patriot gönderilmesi karşılığında Ukrayna’ya vermeye hazır olduğunu ilan etmesi üzerine açıklama yapan Lavrov şöyle dedi: “S-300 füzelerinin Ukrayna’ya aktarılmasına izin vermeyeceğiz. İlgili ülkeler bizden bu silahları alırken belli şartların altına imza attılar. En önemlisi de bu silahların üçüncü ülkelerde temsil edilmeyeceği maddesidir. Girişimi yasadışı sayarız. Ayrıca Ukrayna’ya dıştan yapılan tüm silah sevkıyatlarını ‘hedef’ gördüğümüzü bir kez daha hatırlatmak isterim.”

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TÜRKİYE İDDİASI

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir makalede, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve ABD ile krize neden olan S-400 füze sistemlerini Ukrayna’ya verebileceği, böylece ‘S-400’lerden kurtulmanın harika bir yolunun bulunmuş olacağı’ iddia edildi.

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#Sergey Lavrov#S-300 Hava Savunma#Patriot

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