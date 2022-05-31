Lavrov: Mutlak öncelik Donbas

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 televizyon kanalına verdiği demeçte Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin hedeflerine ulaşana kadar ‘özel askeri harekâtın’ devam edeceğinin vurgulayan Rus bakan, “Ukrayna’da başlattığımız özel askeri harekatın koşulsuz şartsız birinci ve mutlak önceliği Donbas bölgesinde bağımsızlıklarını tanıdığımız Donetsk ile Lugansk cumhuriyetleri topraklarının kurtarılmasıdır” ifadelerini kullandı.



‘KENDİLERİ TAYİN EDER’



Bakan Lavrov, “Rusya’nın bağımsızlıklarını tanıdığı iki cumhuriyet dışındaki Ukrayna topraklarına gelince, orada yaşayan insanlar geleceklerini kendileri belirleyecek” sözleriyle Rusya’nın Herson ve Zaporojye bölgelerinden de çekilme niyetinde olmadığını göstermiş oldu.

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Verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu da gündeme geldi. Özellikle İngiliz basında yer alan “Başarısız Ukrayna savaşı Putin’i hasta etti” haberlerinin dikkate alınmaması gerektiğini dile getiren Lavrov, “Dikkat ettiyseniz Rusya lideri Putin, her gün farklı vesilelerle kamu önüne çıkıyor. Putin’i gören ve dinleyen aklı başında bir insan, onun hasta olduğunu aklının ucundan bile geçirmez” açıklamasını yaptı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana en şiddetli çatışmalar ülkenin güneydoğu bölgesinde yaşanıyor. Rus güçleri, Lugansk ayrılıkçılarının ikinci büyük şehri Severodonetsk’i ele geçirmek üzere. Severodonetsk düşmesi halinde Rus kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk ve Krematorsk şehirlerine giden yol açılmış olacak.



Öte yandan Ukraynalılar doğudaki Herson’u geri almak için saldırı başlattı. Bu arada yine Rus işgali altında bulunan Zaporojye bölgesindeki Melitopol şehrinde ilk partizan eylemi gerçekleştirildi. Dün sabah saatlerinde şehir merkezinde Özgürlük Meydanı’nda tahrip gücü yüksek bomba patladı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgi paylaşılmadı.