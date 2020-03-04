Lavrov: Mülteciler için taviz vermeyiz
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin mülteciler yüzünden İdlib bölgesinde teröre taviz vermek niyetinde olmadığını belirtti.
Finlandiya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Avrupa Birliği’nin kapılarını zorlayan mülteciler ve İdlib gerilimi hakkında Moskova’nın tutumunu dile getiren Lavrov, şöyle konuştu: “Terörizme karşı verilen mücadeleyi bırakmak pahasına mülteciler konusunda yardımcı olamayız. Çözüm Türkiye’nin, Rusya ile 2018’in Eylül ayında yaptığı (Soçi) mutabakatın şartlarını yerine getirmesinden geçiyor.”
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