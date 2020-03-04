Lavrov: Mülteciler için taviz vermeyiz

Finlandiya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Avrupa Birliği’nin kapılarını zorlayan mülteciler ve İdlib gerilimi hakkında Moskova’nın tutumunu dile getiren Lavrov, şöyle konuştu: “Terörizme karşı verilen mücadeleyi bırakmak pahasına mülteciler konusunda yardımcı olamayız. Çözüm Türkiye’nin, Rusya ile 2018’in Eylül ayında yaptığı (Soçi) mutabakatın şartlarını yerine getirmesinden geçiyor.”