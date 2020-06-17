Lavrov: Kalıcı barış için Türkiye ile çalışıyoruz

Düzenledikleri ortak basın toplantısında Lavrov, “2015 yılında BM’de Libya meselesi ele alındığında büyük bir hata yapıldı. Dünya topluluğunun Libya’daki tarafların birinden yana tavır takınması çözümsüzlüğü perçinledi. 19 Ocak’ta Almanya’da yapılan son Libya konferansı daha gerçekçi yollar göstermesi bakımından önemli. Şimdi Rusya ile Türkiye, Libya’da kalıcı barışın sağlanması için çalışıyor” dedi.