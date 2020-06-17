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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Lavrov: Kalıcı barış için Türkiye ile çalışıyoruz

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Lavrov: Kalıcı barış için Türkiye ile çalışıyoruz
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Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin katılımıyla Tahran’da yapılması planlanan zirve öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü.

Düzenledikleri ortak basın toplantısında Lavrov, “2015 yılında BM’de Libya meselesi ele alındığında büyük bir hata yapıldı. Dünya topluluğunun Libya’daki tarafların birinden yana tavır takınması çözümsüzlüğü perçinledi. 19 Ocak’ta Almanya’da yapılan son Libya konferansı daha gerçekçi yollar göstermesi bakımından önemli. Şimdi Rusya ile Türkiye, Libya’da kalıcı barışın sağlanması için çalışıyor” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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