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Lavrov: Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz

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#Lavrov#Rusya#Gaz Dağıtımı
Lavrov: Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 15:52

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 45. Dışişleri Bakanlar Zirvesine gönderdiği video mesajda, "Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz" dedi.

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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 45. Dışişleri Bakanlar zirvesi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüntülü mesaj gönderdi. Konuşmasında örgütün bölgeye kattığı değerden bahseden Lavrov, "Karadeniz bölgesi yüzyıllar boyunca halkların, kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerin kavşağı olmuştur. Doğu ve Batı'nın, Kuzey ve Güney'in birleştiği yer burasıdır. 30 yıl önce Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) kurulmasıyla sürdürülebilir kalkınma gereğiyle bölge çapında bir strateji oluşturmak için kurumsal bir temel elde ettik. Çok kutuplu bir dünya düzeninin nesnel oluşumu bağlamında, Karadeniz bölgesinin küresel ekonomideki rolü artacaktır. Bu yönde olumlu eğilimler belirgindir. Örneğin bu yılın ilk 9 ayında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ikiye katlanarak 45 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

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"ANKARA VE DİĞER YABANCI MESLEKTAŞLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulması konusuna da değinen Lavrov, "Ülkemiz, Karadeniz bölgesinin ekonomik potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği'nden kimsenin soruşturmadığı kuzey akım boru hatlarına sabotajlarla bağlantılı olarak kuzeyden Rus gazının taşınması durdu. Bu koşullar altında ilgili tüm alıcılara Karadeniz üzerinden tedarik sağlıyoruz. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda Ankara ve diğer yabancı meslektaşlarımızla görüşüyoruz" dedi.

"KEİ,YARARLI BİR MEKANİZMA OLDUĞUNU KANITLADI"

Batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı yaptırımlardan da bahseden Lavrov, "Kolektif Batı"nın tek taraflı yaptırımları, insan nedenli enflasyonun, nakliye ve lojistik başarısızlıklarının neden olduğu gıda krizinin üstesinden gelmek için, Rusya'nın ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığı tarımsal ihracat hacmini eski haline gelmesi için BM ile birlikte çalışıyoruz. Bazı batılı ülkeler bunu inatla engellemeye devam ediyor. En fakir ülkelerin çıkarlarını dikkate alma mantığıyla, Karadeniz Girişimi'nin Ukrayna kısmının uygulanması organizasyonunu dört gözle bekliyoruz. KEİ, 30 yıldır bölgesel işbirliği için yararlı bir mekanizma olduğunu kanıtlamıştır. Araçlarını ve pratik potansiyelini güçlendirmeye devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Örgütün ekonomik gündemini güncellemek için çalışmaların başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulaşımı ve enerjiyi en umut verici alanlar olarak görüyoruz. Çevre Otoyolu'nun Karadeniz çevresine inşa edilmesi ve bölgesel ulaşım yollarının Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru ile bağlanması girişimleri ekonomik büyümeye ciddi bir ivme kazandırabilir" şeklinde konuştu.

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"İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

KEİ üyesi ülkelerin Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası örgütlerle ortak çalışma yürütmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "KEİ'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için Teşkilatımız ile diğer uluslararası yapılar arasındaki işbirliğini geliştirmek önemlidir. Avrasya Ekonomik Birliği ile temas kurulması, çeşitli bahanelerle engelleniyor. Bunu, anayasaya aykırı bir darbenin sonucu olarak iktidara gelen Kiev rejimini kullanma planlarının bozulmasına karşılık olarak, Batı'nın yasadışı eylemlerinin bir başka tezahürü olarak görüyoruz. Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarına saldırmak ve milyonlarca Ukraynalı vatandaşın temel haklarını, çok sayıda uluslararası sözleşmeyi yok etmek için iktidara gelen Kiev rejimini planlarının bozulmasına yanıt olarak görüyoruz" dedi.

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#Lavrov#Rusya#Gaz Dağıtımı

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