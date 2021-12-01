Lavrov: “Erdoğan ve Putin, Ukrayna ile arabuluculuk konusunu görüşülebilir”

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Rusya'nın 2022 ve 2024 yılı bütçelerinin ele alındığı Federasyon Konseyi görüşmelerine katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 3 Aralık'ta bir telefon görüşmesinin planlandığını aktardı.



ARABULUCULUK TEKLİFİ GÖRÜŞÜLEBİLİR



Erdoğan'ın daha önce Ukrayna konusunda arabuluculuk teklifi sunduğunu hatırlatan Lavrov, telefon görüşmesinde bu konunun ele alınabileceğini söyleyerek, "Türkiye, Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip. Özellikle 'Kırım'ın ilhakının kabul edilemez olduğuna' dair açıklamalar yapıyor ve Minsk anlaşmalarında taraflar Kiev, Donetsk ve Lugansk olarak doğrudan belirtilmesine rağmen Rusya'ya anlaşmaları uygulama çağrısı yapıyor. Liderlerin telefon görüşmesinde bu konunun istişare edileceğini düşünüyorum" dedi.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK



Yarın İsveç’in başkenti Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın yapılacağını hatırlatan Lavrov, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Türkiye ile Rusya arasında fikir ayrılıklarına rağmen dostane ve saygıya dayalı ilişkiler olduğunu söyleyen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi fikir ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken, bu görüş ayrılıkları ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler, her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

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'HAZAR KONSEYİ' KURACAKLARINI DUYURDU



Federasyon Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Rusya'nın girişimleriyle "Hazar Konseyi" adı altında bir oluşum hazırlığı bulunduğunu söyleyen Lavrov, önceki yıllarda Hazar'ın statüsünü belirlemeye yönelik defalarca bir araya gelen ve "Hazar Beşlisi" olarak tanınan ülkelere bir oluşum için teklif götürdüklerini ifade etti. Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Hazar Konseyi için toplanabileceğini aktaran Lavrov, "Şu an Aşkabat'ta yapılması planlanan 'Hazar Beşlisi' toplantısının hazırlığı içerisindeyiz. Bu daha önce video konferans yoluyla gerçekleşebilirdi fakat muhataplarımız yüz yüze görüşme fırsatı oluşmasını istediler. Bu format gizli görüşmelere de olanak tanıyor. Daha önce üzerinde anlaşılan ve ıslak imza bekleyen anlaşmalar da var" dedi.