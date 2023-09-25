Lavrov Batı’ya yüklendi: Yalanlar imparatorluğu

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ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya’nın işgaline karşı mücadelesinde Ukrayna’ya desteklerini yinelediği Genel Kurul’un ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı’yı “yalan imparatorluğu” olarak nitelendirdi. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından teklif edilen 10 maddelik barış planının “gerçekçi olmadığını ve hayata geçirilemeyeceğini” söyledi.

‘YAPTIRIMLARI KALDIRIN’

Lavrov, Moskova’nın temmuz ayında BM ve Türkiye aracılığıyla hayata geçirilen tahıl girişiminden çekilmesinin ardından, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için BM tarafından sunulan önerileri “uygulananamaz” olarak nitelendirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın anlaşmaya tekrar dönmesi halinde uygulanabilecek 4 tedbir sıralamıştı. Lavrov, bu tedbirleri reddetmediklerini ancak yeterli bulmadıklarını belirterek anlaşma için Batı’nın Rus bankalarına uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini kaydetti. Rus bakan Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmelere ilişkin, “Ermenistan’da ABD’nın çıkarlarını savunan bir dizi sivil toplum kuruluşu Rusya’nın nüfuzunu baltalamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.