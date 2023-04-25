Lavrov başkanlığında Rusya eleştirildi

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Rusya’nın dönem başkanlığında, “BM Sözleşmesi’nin ilkelerinin savunulması yoluyla etkili çok taraflılık” gündemiyle düzenlenen toplantıda Moskova’ya sert eleştirilerde bulunuldu. Toplantıda Lavrov’un yanında oturan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’da neden olduğu “yıkımı” kınayarak Rus işgalinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ukrayna halkına “büyük acılar yaşattığını” söyledi. Avrupa Birliği’nin BM Temsilcisi Olof Skoog da “Rusya bu toplantıyı düzenleyerek kendini BM Sözleşmesi’nin bir savunucusu gibi göstermeye çalışıyor. Gerçeklikten bu kadar uzak olunamazdı. Bu gülünç bir durum” sözleriyle Rusya’yı eleştirdi. Sergey Lavrov ise oturumdan önce yaptığı açıklamada BM sisteminin “derin bir krizden geçmekte olduğunu” söyledi ve bu durumdan başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri sorumlu olmakla suçladı.