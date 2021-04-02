Lavrov, ABD’yi suçladı: Suriye’nin petrol ve buğdayıyla PKK’yı finanse ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da her yıl yapılan ‘Valday’ düşünce kulübü toplantısında ABD’nin Suriye politikası ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin Suriye’den ayrılmak istemediğini belirten Lavrov, “Türkiye ve Irak açısından son derece hassas ayrılıkçı Kürt faktörünü kullanıyor. ABD işine geldiğinde Türkiye’nin terörist olarak nitelendirdiği PKK yandaşlarına da yardım ediyor. Böylece Suriye’nin kuzey bölgelerinde varlık göstermeyi sürdürmek için bölücülük girişimlerini destekliyor” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

“ABD, Suriye’nin milli serveti sayılan petrol ve buğdayına el koyarak ayrılıkçı Kürt grupların finansmanı için kullanıyor” diyen Lavrov, “Türkiye ve bölgedeki diğer komşu ülkeler ABD’nin bu oyunundan son derece rahatsız” şeklinde konuştu. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri Suriye ekseninde ele alan Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkinin zorlu olabildiğini söyledi. Moskova ile Ankara’nın problemleri çözmek için her zaman ortak dil bulabildiklerini belirten Lavrov, “En zor durumlarda bile hem Türkiye, hem Rusya çıkarına uygun çözümler bulabiliyoruz” diyerek Türkiye’ye bu tutumu nedeniyle teşekkür ettiğini dile getirdi. Rusya ile Türkiye arasındaki projelere dikkat çeken Lavrov, “İki ülke liderinin yanı sıra bakanlık düzeyinde de yakın temaslar yürütüyoruz” dedi.

İDLİB’DE GÜNDEM M4 KARAYOLU

Toplatıda katılımcılardan gelen “Türkiye ile Suriye’de geline nokta nedir, İdlib bölgesiyle ilgili ne beklenebilir” sorusunu da yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı şu sözleri kullandı: “Son olarak aramızdaki mutabakat gereği muhaliflerin geri çekildiği birkaç kontrol noktası Türkiye tarafından boşaltıldı. Burada kontrol Suriye hükümet güçlerine devredildi. Şimdi Türk tarafıyla İdlib bölgesinden geçen M4 karayolunun iki tarafında 6 km genişliğinde silah ve muhaliflerden arındırılmış hattın oluşturulması meselesi gündemde.”

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