×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Lavlar kasabaya ulaştı: Evleri küle çeviriyor

Güncelleme Tarihi:

#İzlanda#Fagradalsfjall Yanardağı#Lav
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

İzlanda’nın güneybatısındaki Grindavik kasabasının yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağı bir aydan kısa bir süre sonra yeniden faaliyete geçti.

Haberin Devamı

4 bin nüfusa sahip bir balıkçı kasabası olan Grindavik’e ulaşan lavlar, önüne çıkan evleri alev topuna çevirdi. Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, volkanik patlamanın ardından hiçbir vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu tedbir amacıyla 11 Kasım’da tahliye edilmişti. Lavların kasabaya ulaşmasını önlemek için toprak ve kayalardan oluşan bariyer inşa edilmiş olsa da son patlamanın ardından lavlar bu bariyerleri aştı. İki yıl öncesine kadar Grindavik’in de bulunduğu Reykjanes yarımadasında sekiz yüzyıldır herhangi bir patlama meydana gelmemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzlanda#Fagradalsfjall Yanardağı#Lav

BAKMADAN GEÇME!