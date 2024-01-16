Lavlar kasabaya ulaştı: Evleri küle çeviriyor

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4 bin nüfusa sahip bir balıkçı kasabası olan Grindavik’e ulaşan lavlar, önüne çıkan evleri alev topuna çevirdi. Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, volkanik patlamanın ardından hiçbir vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu tedbir amacıyla 11 Kasım’da tahliye edilmişti. Lavların kasabaya ulaşmasını önlemek için toprak ve kayalardan oluşan bariyer inşa edilmiş olsa da son patlamanın ardından lavlar bu bariyerleri aştı. İki yıl öncesine kadar Grindavik’in de bulunduğu Reykjanes yarımadasında sekiz yüzyıldır herhangi bir patlama meydana gelmemişti.