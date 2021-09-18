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Latin Amerika'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerikada Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 333, Meksika'da 192, Kolombiya'da 44, Arjantin'de 185 ve Şili'de 25, Bolivya'da 20, Guatemala'da 40, Honduras'ta 39 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 589 bin 573’e, 11 bin 202 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 80 bin 219’a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 180 bin 106 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 192 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 754 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 270 bin 538, vaka sayısı 3 milyon 552 bin 983, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 906 bin 771 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 826’ya çıktı.

Son 24 saatte 1544 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 937 bin 596’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 776 bin 169’a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 286’ya 2 bin 308 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 237 bin 159’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 90 bin 449’a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 318'e çıktı.

Vaka sayısı 583 artışla 1 milyon 646 bin 403, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 6 olarak kayıtlara geçti.

BOLİVYA

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Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti ve 346 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 496 bin 700, can kaybı sayısı 18 bin 648, sağlığına kavuşanların sayısı 450 bin 400'ye çıktı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 947'ye, vaka sayısı da 4 bin 68 artışla 525 bin 161'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 471 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve 947 yeni vaka görüldü.

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Vaka sayısı 357 bin 654'e, can kaybı sayısı 9 bin 491'e, sağlığına kavuşanların sayısı 108 bin 262'ye çıktı.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya