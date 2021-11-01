Latin Amerika'da Kovid-19 salgını

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 130 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 607 bin 824’e yükseldi, 6 bin 761 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 810 bin 855'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 996 bin 772 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi, 1446 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 365, vaka sayısı 3 milyon 807 bin 211, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 168 bin 911 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Haberin Devamı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 281’e çıktı.

Son 24 saatte 1710 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 2 bin 387’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 845 bin 554'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 950’ye, 548 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 288 bin 807’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 155 bin 184'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 477 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 201 bin 796'ya, can kaybı sayısı 200 bin 246'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 180 bin 599'a yükseldi.

ŞİLİ

Haberin Devamı

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 757'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 250 artışla 1 milyon 692 bin 877, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 695 bin 48 olarak kayıtlara geçti.