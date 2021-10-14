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Latin Amerika'da Kovid-19

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerikada Kovid-19

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 176, Meksika'da 420, Kolombiya'da 34, Arjantin'de 35, Guatemala'da 59 ve Kosta Rika'da 26 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 601 bin 574’e yükseldi, 7 bin 852 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 597 bin 949’a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 740 bin 267 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 420 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 320 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 283 bin 193, vaka sayısı 3 milyon 738 bin 749, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 98 bin 588 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 726’ya çıktı.

Son 24 saatte 1256 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 975 bin 656’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 819 bin 82’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 582’ye, 1314 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 268 bin 653’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 135 bin 343’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

GUATEMALA

Guatemala'da, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 177'ye, vaka sayısı 1703 artışla 583 bin 201'e çıktı.

Virüs tespit edilen 553 bin 948 kişi sağlığına kavuştu.

KOSTA RİKA

Kosta Rika'da, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 744'e yükseldi.

Vaka sayısının 1170 artarak 549 bin 84'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 465 bin 762 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya

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