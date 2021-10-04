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Latin Amerika'da Kovid-19

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Latin Amerikada Kovid-19

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 225, Meksika'da 211, Kolombiya'da 29, Arjantin'de 6, Peru'da 14, Şili'de 10, Guatemala'da 30 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 597 bin 948’e yükseldi, 9 bin 4 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 468 bin 121’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 442 bin 653 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 211 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 278 bin 801, vaka sayısı 3 milyon 681 bin 960, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 35 bin 521 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 401’e çıktı.

Son 24 saatte 1413 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 962 bin 54’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 804 bin 357’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 245’e, 386 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 259 bin 738’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 123 bin 173’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 372 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 178 bin 939'a, can kaybı sayısı 199 bin 485'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 636'ya ulaştı.

ŞİLİ

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Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 494'e çıktı.

Vaka sayısı 718 artışla 1 milyon 656 bin 602, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 611 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 730'a, vaka sayısı da 4 bin 887 artışla 570 bin 453'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 532 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya